NRC: Нидерланды могли нарушить законы войны при поставке деталей для истребителей Израиля

Амстердам должен иметь в виду непропорциональность воздушных ударов израильских ВВС, отметила профессор международного права Лисбет Зегвельд

ГААГА, 8 ноября. /ТАСС/. Правительство Нидерландов решило продолжить поставки Израилю запасных частей для истребителей F-35 после обострения конфликта в секторе Газа, несмотря на официальные предупреждения о том, что это может привести к серьезным нарушениям международного гуманитарного права. Об этом сообщила газета NRC.

По данным издания, в середине октября и. о. министра иностранных дел Ханке Брюинс Слот и и. о. министра внешней торговли и развития сотрудничества Нидерландов Лише Шрайнемахер были проинформированы о предстоящей поставке из Нидерландов запасных частей для израильских F-35. В этом контексте таможенные органы спросили чиновников, не хотят ли они заблокировать поставку в связи с операцией против радикального движения ХАМАС. Специалисты считают, что направление запчастей несло в себе риски нарушения законов войны, поскольку Израиль использует F-35 для бомбардировки целей в густонаселенном секторе Газа, и это привело к гибели тысяч палестинских мирных жителей.

Несмотря на эти предупреждения, поставки были разрешены, отметила газета. После этого запчасти были вывезены израильским транспортным самолетом.

Профессор международного права Лисбет Зегвельд считает, что тем самым голландское государство несет частичную ответственность за нарушения законов войны.

"Нидерланды должны исходить из того, что все поставленные материалы будут использоваться для непропорциональных воздушных ударов, в ходе которых не делается различий между мирными жителями и боевиками ХАМАС, - отметила она. - Соответственно, Нидерланды сознательно способствуют военным преступлениям".

Склад запчастей для F-35 находится на голландской авиабазе Вунсдрехт. Это один из трех распределительных центров, через которые запчасти распространяются по всему миру. Помимо европейских стран, центром также пользуется Израиль.

Экспорт запасных частей F-35 осуществляется по генеральной лицензии, которую могут использовать все страны-партнеры. Однако правительство Нидерландов может вмешаться, если экспорт идет вразрез с внешней политикой страны, подчеркнула NRC. По данным газеты, в период с 2004 по 2020 год Нидерланды 29 раз отказывали в выдаче лицензии на экспорт военной продукции в Израиль.