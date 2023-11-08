ЕС намерен "в ближайшие дни" представить 12-й пакет санкций против России

Точные даты пока не известны

ТОКИО, 8 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия и внешнеполитическая служба ЕС намерены "в ближайшие дни" представить 12-й пакет санкций против России, точные даты пока не известны, подтвердил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель на полях встречи глав МИД Группы семи.

"Мы не должны забывать об Украине. Мы должны продолжать поддерживать Украину, работать над мирным процессом [президента Украины Владимира] Зеленского и предоставлять экономическую и военную помощь Украине", - заявил он. "И также санкции. Я надеюсь, что в ближайшие дни мы сможем с Еврокомиссией представить новый пакет санкций в отношении России, которые мы обсуждаем с Группой семи для обеспечения скоординированного подхода", - сказал Боррель.

Он не уточнил, будет ли новый пакет санкций ЕС включать какие-либо ограничения против российских ювелирных алмазов, которые наряду с поставками топлива для АЭС остались практически последней крупной статьей прямой торговли России и Евросоюза. После того как ЕК "представит санкции", их еще должны одобрить все страны ЕС.

Ранее о разработке 12-го пакета санкций, включая ограничения для европейских компаний на импорт российских алмазов, сообщала газета Politico. Согласно итоговому заявлению глав МИД G7 в Токио, они не договорились о введении скоординированных мер по ограничению закупок российских алмазов, а лишь "активизируют консультации по этой теме".

Ранее западные СМИ сообщали, что в начале ноября "семерка" согласует запрет для своих компаний на закупки российских алмазов, который, по их информации, должен базироваться на разработке химического механизма отслеживания происхождения алмазов.

Тема запрета на российские алмазы является особенно болезненной для Бельгии, поскольку такой шаг фактически разрушит историческую алмазную промышленность Антверпена. Премьер Бельгии Александер Де Кроо неоднократно высказывался, что ограничения на алмазы из России могут быть только глобальными, в противном случае экспорт просто уйдет на Ближний Восток и в Индию, а страны G7 отрежут себя от ювелирного сырья. Документ G7 также подтверждает, что промышленные алмазы страны "семерки" предпочли не затрагивать.