8 ноября, 12:05

Япония намерена принять участие в производстве радаров для американской системы ПРО

Стороны близки к заключению соответствующего соглашения, сообщила газета Nikkei

ТОКИО, 8 ноября. /ТАСС/. Японская корпорация Mitsubishi Electric планирует поставлять ключевые компоненты для современных радаров, используемых в американских системах противоракетной обороны. Об этом сообщила японская деловая газета Nikkei.

Отмечается, что стороны близки к заключению соответствующего соглашения. По данным издания, японская сторона будет поставлять оборудование для электропитания американских радиолокационных систем AN/SPY-6. Подчеркивается, что эти радары в значительной степени повышают функциональность систем ПРО, в частности улучшая их способности противодействовать баллистическим и крылатым ракетам.

По данным газеты, сумма контракта между японской стороной и американским подрядчиком достигнет нескольких сотен миллионов долларов. "Никкэй" подчеркивает, что данная сделка является из ряда вон выходящей - обычно американские компании из оборонного сектора не пользуются услугами японских корпораций для поставок столь важных компонентов к современному военному оборудованию. 

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