Парламент Украины ратифицировал соглашение с Молдавией о строительстве моста через Днестр

За эту инициативу проголосовали 269 депутатов

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Верховная рада ратифицировала соглашение с Молдавией о строительстве автомобильного моста через реку Днестр. Об этом сообщила депутат украинского парламента Ирина Геращенко.

"Верховная рада ратифицировала соглашение между кабмином Украины и правительством Республики Молдова о строительстве автодорожного пограничного мостового перехода через реку Днестр на украинско-молдавской государственной границе в районе населенных пунктов Ямполь - Косэуцы. За [проголосовали] 269 депутатов", - написала она в Telegram-канале.

Геращенко добавила, что на строительство объекта выделят 5 млн гривен ($138,7 тыс.) из государственного бюджета Украины.

Договоренность о строительстве моста была достигнута на встрече президентов двух стран Владимира Зеленского и Майи Санду в 2021 году. Мост должен стать ключевым звеном транспортного коридора между Киевом и Кишиневом, а украинские экспортеры получат кратчайший путь в страны Центральной и Юго-Восточной Европы. Сооружение станет частью дорожной инфраструктуры между украинскими населенными пунктами Могилев-Подольский, Ямполь, Крыжополь, Бершадь, Умань.

Общая протяженность моста составит более 1,4 тыс. м. На нем будет две полосы для движения автомобилей с тротуарами с обеих сторон. Ожидается, что объект будет сдан в эксплуатацию в 2025 году.

Парламент Молдавии ратифицировал соглашение о строительстве 31 июля, правительство страны одобрило документ 12 июля.