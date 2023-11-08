Times of Malta: Мальте предложили стать председателем ОБСЕ в 2024 году

Валлетта является консенсусным вариантом, поскольку кандидатуру Таллина не поддерживают Москва и Минск, пишет издание

РИМ, 8 ноября. /ТАСС/. Мальта получила предложение стать председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2024 году и может возглавить организацию, если кандидатура Эстонии не будет согласована всеми 57 странами-участницами. Об этом сообщила газета Times of Malta.

По данным ее источников, Мальта как "нейтральное государство" получила предложение возглавить организацию в 2024 году во избежание ситуации, при которой ОБСЕ может остаться без руководства, поскольку ранее РФ высказывалась против кандидатуры Эстонии на этот пост. По данным издания, предложение возглавить общеевропейскую организацию, кроме Мальты, получили еще две страны, которые не называются.

Официально Мальта намерена поддержать кандидатуру Эстонии в качестве председателя организации.

"Вместе со странами - участницами ЕС Мальта продолжает поддерживать кандидатуру Эстонии на пост председателя ОБСЕ в 2024 году, это единственный официальный кандидат, который рассматривается", - отметил министр иностранных дел Мальты Ян Борг в комментарии изданию. Он подчеркнул, что ОБСЕ остается очень важной организацией для Мальты и страна приложит все усилия для ее сохранения.

Как пишет издание, сообщения о том, что Мальта может возглавить ОБСЕ, появились 6 ноября на портале Security and Human Rights Monitor. В материале отмечалось, что Северная Македония, председательствующая в ОБСЕ в этом году, обратилась к Мальте с вопросом о том, готова ли она возглавить организацию в следующем году. Портал также указывал, что пока не ясно, как к кандидатуре Мальты отнесутся страны - участницы ОБСЕ, включая Россию и США.

Газета уточняет, что - прежде чем какая бы то ни было другая страна, включая Мальту, возглавит организацию - Эстония должна отозвать свою заявку на пост председателя, а всем странам ОБСЕ надо согласовать новую кандидатуру.

1 ноября, передает газета, министр иностранных дел Северной Македонии пообщался по телефону с мальтийским коллегой по поводу "общей ответственности за деятельность и будущее ОБСЕ", как он написал позднее в соцсетях.

Позиция России

Ранее Россия и Белоруссия высказались против кандидатуры Эстонии на пост председателя ОБСЕ в 2024 году. Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Эстония не добьется необходимого для избрания консенсуса. Он подчеркивал, что кандидатура Таллина для Москвы и Минска неприемлема в связи с тем, что это "глубоко враждебное" государство, "ведущее абсолютно недружественную политику". По его словам, такое государство не может по объективным причинам руководить общеевропейской организацией, которая действует на основе учета интересов всех 57 государств.

Государство - участник ОБСЕ выполняет функции действующего председателя в течение одного календарного года. Назначение, как правило, происходит за два года до начала срока полномочий. С 1 января 2023 года действующим председателем является Северная Македония.