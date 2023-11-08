Премьер-министр Канады подтвердил участие в саммите АТЭС

Джастин Трюдо планирует обсудить с коллегами не только экономические вопросы, но и проблемы изменения климата

ОТТАВА, 8 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подтвердил, что примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. Об этом говорится в заявлении его пресс-службы.

"Премьер-министр Джастин Трюдо сегодня объявил, что отправится в Сан-Франциско (США), где 15-17 ноября примет участие во встрече лидеров [стран - участниц] Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества", - говорится в документе.

Трюдо намерен обсудить с коллегами не только экономические вопросы, но и проблемы изменения климата. Его будут сопровождать глава МИД Мелани Жоли и министр международной торговли, развития экспорта, малого бизнеса и экономического развития Канады Мэри Ын.

Саммит АТЭС пройдет в Сан-Франциско 15-17 ноября.