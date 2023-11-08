В ЮАР заявили, что преступность объявила стране войну

Министр транспорта Синдисиве Чикунга сообщил, что правительство намерено увеличить число сотрудников полиции, чтобы обуздать рост преступности

ПРЕТОРИЯ, 8 ноября. /ТАСС/. Преступный мир объявил гражданам Южно-Африканской Республики войну. Об этом заявил министр по делам полиции ЮАР Беки Целе, комментируя вооруженное ограбление на автотрассе возле Йоханнесбурга министра транспорта Синдисиве Чикунга, а также произошедший в последние месяцы рост преступности в стране.

"Мы чуть не потеряли министра, которую могли реально застрелить, - приводит слова Целе местная радиостанция SABC. - Люди говорят, что мы призываем к войне. Мы не призываем к войне, мы оказались в ситуации войны. Эти преступники нападают на нас, поэтому нет смысла делать шаг назад".

Министр сообщил, что правительство намерено увеличить число сотрудников полиции, чтобы обуздать рост преступности.

Нападение было совершено на Чикунга ранним утром 6 ноября. По ее словам, у автомобиля спустило колесо, водитель остановился, чтобы его заменить. В этот момент к машине подошла группа вооруженных бандитов. Один из них приставил к голове министра пистолет, а затем забрал деньги, ноутбук и сумку. У двух охранников Чикунга налетчики отобрали табельное оружие.

ЮАР занимает третью позицию в мире по уровню преступности. За последние 12 месяцев в стране произошло более 1,2 млн грабежей, ежедневно в ЮАР сейчас убивают по 44 человека.