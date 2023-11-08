В ООН заявили, что участники конфликта на Ближнем Востоке совершили военные преступления

Верховный комиссар организации по правам человека Фолькер Тюрк призвал стороны конфликта в срочном порядке договориться о прекращении огня

ЖЕНЕВА, 8 ноября /ТАСС/. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк расценил как военные преступления захват заложников вооруженными палестинскими группировками и "коллективное наказание" Израилем палестинского гражданского населения. Об этом он заявил во время посещения контрольно-пропускного пункта "Рафах" на границе Египта с сектором Газа. Текст его заявления распространила в Женеве пресс-служба возглавляемого Тюрком управления (УВКПЧ).

"Зверства, совершенные палестинскими вооруженными группировками 7 октября, были отвратительными и являлись военными преступлениями, как и продолжающееся удержание заложников, - сказал Тюрк. - Коллективное наказание Израилем палестинского гражданского населения также является военным преступлением, как и незаконная насильственная эвакуация гражданского населения".

Верховный комиссар подчеркнул, что "даже в контексте 56-летней оккупации ситуация является самой опасной из всех, с которыми мы когда-либо сталкивались, для людей в секторе Газа, Израиле, на Западном Берегу, а также в масштабе региона".

Тюрк призвал стороны конфликта в срочном порядке договориться о прекращении огня. По его словам, необходимо выполнить "три императива в сфере прав человека": обеспечить достаточный уровень удовлетворения гуманитарных нужд на всей территории сектора Газа, освободить всех заложников, удерживаемых с 7 октября, и содействовать долгосрочному прекращению оккупации, основанному на праве палестинцев и израильтян на самоопределение.

Тюрк 7 ноября отправился в пятидневную поездку на Ближний Восток. Первым пунктом программы стало посещение Египта. На четверг и пятницу намечен визит в Иорданию.