Пентагон допустил новые военные действия против КСИР и связанных с ним группировок

Заместитель помощника министра обороны Соединенных Штатов по делам Ближнего Востока Дана Строул отметила, что в период с 17 октября базы и другие объекты США в Сирии и Ираке "были 41 раз атакованы" поддерживаемыми Ираном вооруженными группировками

ВАШИНГТОН, 9 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны США допустило новые военные действия против Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные части иранских ВС) и связанных с ним группировок. С таким заявлением выступила в среду заместитель помощника министра обороны США по делам Ближнего Востока Дана Строул.

По ее словам, в период с 17 октября базы и другие объекты США в Сирии и Ираке "были 41 раз атакованы" поддерживаемыми Ираном вооруженными группировками. "По приказу президента США Джо Байдена американские ВС нанесли точечные удары в целях самообороны по объектам на востоке Сирии, находящимся в пользовании КСИР и связанных с ним группировок. Мы готовы принять последующие необходимые меры для защиты наших людей", - сказала Строул на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса на тему помощи США Израилю.

Представитель Пентагона подчеркнула, что США "приняли и при необходимости продолжат принимать необходимые военные меры против КСИР и связанных с ним группировок". "Это включает применение силы против военнослужащих и объектов КСИР и связанных с ним группировок, находящимся в зоне ответственности Центрального командования Вооруженных сил США", - заявила Строул.

В конце октября в Пентагоне сообщили, что два истребителя F-16 американских ВВС нанесли авиаудары по складам с оружием и боеприпасами, принадлежащим, по мнению американской администрации, КСИР. Представитель американского военного ведомства также рассказал, что США не координировали авиаудары с израильскими властями, повторив, что американская операция не связана с палестино-израильским конфликтом. Чиновник добавил, что США впервые с конца марта нанесли удар по связанным с Ираном объектам в Сирии.