Госдеп заявил, что Европа стала на годы вперед основным рынком сбыта СПГ США

Помощник госсекретаря Соединенных Штатов по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт заявил, что 70% экспорта сжиженного природного газа помогли Европе в 2022 году "совершить побег от своей зависимости от России"

ВАШИНГТОН, 9 ноября. /ТАСС/. Европа превратилась на годы вперед в главный рынок сбыта американского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом заявил в среду помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт.

"<...> Геополитика энергетики после февраля 2022 года изменилась", - сказал сотрудник американского внешнеполитического ведомства, выступая в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США на слушаниях, которые были посвящены ситуации вокруг Украины. "Соединенные Штаты теперь являются крупнейшим в мире производителем СПГ. И мы будем сохранять этот статус годы и годы. Европа ожидает обеспечения своей энергобезопасности от США. Европа является крупнейшим рынком для американского СПГ. Это будет сохраняться годами. 70% экспорта нашего СПГ помогли Европе в прошлом году совершить побег от своей зависимости от России", - отметил Пайатт.

Как предположил в октябре президент России Владимир Путин, европейские страны продолжат закупать СПГ у США, несмотря на то, что тот на 30% дороже российского природного газа. Российские энергоносители, подчеркнул Путин, "многие годы обеспечивали экономическое и социальное благополучие Евросоюза". В результате отказа от них "экономика Евросоюза находится около нулевой отметки, а промышленное производство <...> и вовсе оказалось в отрицательной зоне", что "отражается на доходах населения", указал президент.

В свою очередь, заместитель начальника управления "Газпром экспорта" Сергей Комлев и ведущий специалист "Газпром экспорта" Даниил Чапайкин в совместной статье, опубликованной в апреле в корпоративном журнале "Газпрома", выразили мнение, что экспортеры СПГ из США стали главными бенефициарами сокращения поставок российского газа в Европу в прошлом году, а благоприобретателем последствий диверсий на "Северных потоках" среди поставщиков трубопроводного газа - Норвегия.