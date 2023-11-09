Чиновник США подтвердил, что хуситы сбили американский беспилотник MQ-9 у побережья Йемена

Представитель движения "Ансар Аллах" Яхья Сариа ранее сообщил, что входящие в него мятежники-хуситы сбили этот БПЛА

ВАШИНГТОН, 9 ноября. /ТАСС/. Американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 был сбит в среду у побережья Йемена силами хуситов. Об этом сообщило ТАСС американское должностное лицо.

"Мы можем подтвердить, что управляемый дистанционно военный летательный аппарат MQ-9 был сбит сегодня у побережья Йемена силами хуситов", - сказал чиновник.

Ранее представитель движения "Ансар Аллах" Яхья Сариа заявил, что входящие в него мятежники-хуситы сбили этот беспилотник над территориальными водами Йемена. "Нашим средствам ПВО удалось сбить американский беспилотник MQ-9, который осуществлял враждебные разведывательные действия в воздушном пространстве над территориальными водами Йемена в рамках американской военной поддержки израильского режима", - говорилось в заявлении представителя движения, опубликованном в его телеграм-канале. С начала обострения ситуации в секторе Газа хуситы несколько раз сообщали о нанесении ударов по территории Израиля.