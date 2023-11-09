Великобритания и США объявили о стратегическом партнерстве в сфере термоядерного синтеза

Лондон и Вашингтон планируют облегчить обмен опытом между инженерами и физиками-ядерщиками

ЛОНДОН, 9 ноября. /ТАСС/. Великобритания и США заключили стратегическое партнерство в сфере развития технологии термоядерного синтеза. Совместное заявление об этом распространили Министерство энергетики и углеродной нейтральности Великобритании и Минэнерго США.

"Термоядерная энергетика могла бы стать безопасным, долгосрочным и надежным источником низкоуглеродной энергии, способным укрепить энергетическую безопасность и преобразить международные усилия, направленные на достижение нулевого уровня выбросов [парниковых газов]. Это [направление] могло бы принести значительную выгоду обществу и экономике и потребует выработать необходимую нормативно-правовую, социальную и рыночную политику, а также решить ряд сложных технических задач", - сказано в документе.

Две страны намерены облегчить обмен опытом между британскими и американскими инженерами и физиками-ядерщиками, которые работают над пока не решенной проблемой создания коммерческого термоядерного реактора, обеспечивать финансирование исследовательских программ и возможности для совместного использования лабораторий и оборудования, создать устойчивые цепочки поставок сырья для работы будущих коммерческих проектов, выработать единые международные нормы регулирования отрасли, а также готовить специалистов, которые будут ей нужны в ближайшие 10 лет.

Соединенное Королевство ставит себе целью реализовать проект коммерческого термоядерного реактора к 2040 году. По словам замглавы британского Минэнерго Андрю Боуи, находящегося с визитом в США, объединение усилий двух стран поможет привлечь в сферу термоядерной энергетики новых частных инвесторов и "воплотить мечту в реальность". Первая встреча нового двустороннего координационного комитета по сотрудничеству в сфере термоядерного синтеза должна состояться в начале 2024 года.

Против Европы и Азии

Великобритания была одним из ведущих участников проекта ITER по созданию крупнейшего экспериментального термоядерного реактора, однако была вынуждена покинуть международную программу из-за Brexit, а переговоры о ее возвращении в проект недавно окончательно провалились. Как отмечает газета The Daily Telegraph, это может быть основной причиной сближения Лондона с Вашингтоном. Кроме того, в прошлом месяце в Великобритании прекратил работу экспериментальный реактор JET (Joint European Torus, Объединенный европейский токамак) в Калхэме под Оксфордом. Эксперименты там ставились с 1983 года. Прототип нового, уже коммерческого реактора под названием STEP (Spherical Tokamak for Energy Production, Сферический токамак для получения энергии) предполагается построить в графстве Ноттингемшир. На осуществление проекта выделено £650 млн ($800 млн) на период до 2027 года.

ITER, STEP и JET - реакторы, конструкция которых была предложена еще советскими физиками в 50-х годах прошлого века. В токамаках (тороидальная камера с магнитными катушками) достигается температура в 150 млн градусов Цельсия - в 10 раз больше, чем в центре Солнца. Именно при такой температуре реакции термоядерного синтеза могут протекать в условиях земного давления. Нагретая до сверхвысокой температуры плазма удерживается магнитным полем в камере, имеющей форму бублика (тора), не касаясь ее стенок, которые плазма бы мгновенно испарила и расплавила.

Участниками проекта ITER, на который выделено уже свыше €20 млрд, помимо ЕС являются Индия, Китай, Республика Корея, РФ, США и Япония. Первая плазма на новом реакторе должна быть получена в 2025 году. Предполагается, что 1 г топлива (смесь тяжелых изотопов водорода - дейтерия и трития), которое будет использоваться в установке, даст такое же количество энергии, как 8 тонн нефти.