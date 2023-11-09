Белый дом заявил, что возможная приостановка работы правительства не приведет к рецессии

Председатель Совета экономических консультантов Белого дома Джаред Бернстейн при этом отметил, что "невозможно ответить на этот вопрос, не зная продолжительности" потенциального шатдауна

НЬЮ-ЙОРК, 9 ноября. /ТАСС/. Потенциальная приостановка работы федерального правительства Соединенных Штатов (шатдаун) не приведет к рецессии в стране. Об этом заявил председатель Совета экономических консультантов Белого дома Джаред Бернстейн на проходящей в Нью-Йорке конференции, организованной агентством Reuters.

Его спросили, приведет ли шатдаун, который может произойти, если Конгресс до 17 ноября не успеет продлить финансирование работы федерального правительства, к рецессии в США. "Я так не думаю", - ответил он.

При этом, по словам Бернстейна, "невозможно ответить на этот вопрос, не зная продолжительности" потенциального шатдауна. Он подчеркнул, что Конгрессу необходимо одобрить соответствующий законопроект в кратчайшие сроки.

Комментируя состояние американской экономики, председатель совета консультантов подчеркнул: "В нескольких ключевых областях была зарегистрирована дефляция, особенно это касается бензина". Он пояснил, что средняя цена за галлон (3,785 л) бензина в июне прошлого года составляла $5,02, а теперь она опустилась до $3,4. В целом, продолжил Бернстейн, в США "наблюдается довольно отчетливый переход к устойчивому и стабильному экономическом росту".

Американские власти, по его словам, следят за влиянием палестино-израильского конфликта на цены на нефть. "Новый страшный конфликт в той части мира, которая считается чувствительной для сферы производства энергии. Поэтому мы должны следить за ценой на нефть", - подчеркнул Бернстейн.

17 ноября истекает срок действия компромиссного законопроекта о продолжении финансирования работы федерального правительства, принятого ранее Конгрессом США и подписанного президентом Джо Байденом. Если к этому времени законодательная и исполнительная ветви власти США не примут новый аналогичный документ, то министерства и ведомства будут вынуждены приостановить работу в связи с отсутствием финансирования.