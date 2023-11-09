Переговоры лидеров Японии и Китая могут состояться 16 ноября на саммите АТЭС

По данным телеканала NHK, Фумио Кисида на встрече с Си Цзиньпином намерен выразить обеспокоенность страны по некоторым вопросам, включая запрет на импорт японских морепродуктов в КНР из-за сброса в океан воды с "Фукусимы-1"

ТОКИО, 9 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида рассматривает возможность проведения переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином 16 ноября в США на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом сообщил телеканал NHK.

По его данным, для проработки встречи 9 ноября в Китай отправится секретарь Совета национальной безопасности Японии Такэо Акиба, где обсудит эту тему с министром иностранных дел КНР Ван И.

Как отмечает NHK, на переговорах с Си Цзиньпином Кисида намерен выразить обеспокоенность Японии по некоторым вопросам, включая запрет на импорт японских морепродуктов в КНР из-за сброса в океан воды с аварийной АЭС "Фукусима-1". Между тем премьер-министр также планирует продемонстрировать готовность к сотрудничеству в сферах общего интереса двух стран ради построения стабильных отношений Токио и Пекина, подчеркивает телеканал.

Ранее портал Axios сообщил со ссылкой на источники, что на саммите АТЭС 15 ноября могут состояться переговоры Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена.