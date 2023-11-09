Kyodo: премьер Японии решил не распускать нижнюю палату парламента в этом году

По данным агентства, Фумио Кисида вместо этого предпочел сконцентрироваться на принятии в парламенте дополнительного бюджета, проект которого будет утвержден 10 ноября на заседании кабинета министров

ТОКИО, 9 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида решил отказаться от варианта роспуска нижней палаты парламента в этом году и проведения досрочных выборов. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Kyodo.

По его данным, вместо этого Кисида предпочел сконцентрироваться на принятии в парламенте дополнительного бюджета, проект которого 10 ноября будет утвержден на заседании кабинета министров.

"Прежде всего необходимо заняться вопросом экономической поддержки, его нельзя откладывать на будущее. В данный момент я не рассматриваю другие варианты", - заявил Кисида журналистам в Токио.

Как отмечает Kyodo, от роспуска палаты Кисиду также останавливает сохраняющееся в Японии снижение уровня поддержки правительства среди населения, который, согласно результатам опроса агентства, опустился до отметки 28,3%.