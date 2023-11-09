Трамп объявил, что при победе на выборах создаст в США новую систему ПРО

Бывший американский президент отметил, что "противоракетный щит" будет разработан с применением космических средств

НЬЮ-ЙОРК, 9 ноября. /ТАСС/. Экс-президент США Дональд Трамп в случае победы на предстоящих выборах главы государства намерен создать в стране новую систему противоракетной обороны с применением космических средств. Об этом политик заявил в среду во время выступления в штате Флорида.

"Чтобы защитить наших граждан от угроз из-за рубежа, я построю новейший противоракетный щит. И космическая промышленность Флориды сыграет центральную роль, так что вы будете очень рады", - сказал республиканец, обращаясь к аудитории.

"Я хочу построить купол, поскольку, как вы знаете, все больше стран, которые хотят больше оружия, у них есть ракеты, у них есть все", - отметил Трамп. "Этого хотел [40-й президент США] Рональд Рейган. Россия была этим чрезвычайно разгневана. Я спросил, почему они злятся, если мы хотим построить щит. Но так оно и было. Но мы построим щит, у нас есть технологии", - полагает предыдущий американский лидер.

"У нас самые лучшие технологии в мире, и мы построим купол вокруг страны, и мы спасем себя от какого-нибудь маньяка, который захочет начать стрелять по нам. И это означает, что будет много рабочих мест, и мне это очень нравится", - заключил Трамп.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля действующий американский лидер Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп заявил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.