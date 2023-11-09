Кандидат в президенты Аргентины Масса намерен вести дела со всеми экономическими блоками

Он также пообещал освободить от внутренних налогов малые и средние предприятия

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 ноября. /ТАСС/. Кандидат в президенты Аргентины Серхио Масса заявил в среду, что в случае победы его правительство будет развивать отношения со всеми экономическими блоками.

"Единственный путь во внешней политике для Аргентины - многополярность. Мы должны вести диалог, торговать, взаимодействовать со всеми экономическими блоками, думаю только об интересах аргентинцев. Неважно, что нас просят извне, важно, что нам нужно тут", - сказал он в ходе презентации своих предложений.

По словам Массы, который сейчас занимает пост министра экономики, главной целью его внешней политики в случае победы будет открытие и расширение рынков для аргентинской продукции. В целях стимулирования экспорта кандидат также пообещал освободить от внутренних налогов малые и средние предприятия, которые в следующем году увеличат поставки за границу по сравнению с этим годом.

Второй тур выборов президента пройдет в Аргентине 19 ноября. Помимо Массы, в него вышел кандидат от правой коалиции "Свобода наступает" Хавьер Милей. Оппозиционный политик заявлял, что не намерен продвигать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с их политикой, но в то же время утверждал, что не будет мешать частному бизнесу вести дела с этими странами.