Претендент на пост президента США Рамасвами предложил уволить 75% госслужащих

Он считает, что такие меры позволят обеспечить рост ВВП страны на 5%

НЬЮ-ЙОРК, 9 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты должны сократить три четверти государственных служащих для того, чтобы уменьшить госдолг. Такое мнение выразил в среду бизнесмен Вивек Рамасвами на третьих дебатах претендентов на выдвижение кандидатом от республиканцев на президентских выборах в США в 2024 году.

"Давайте начнем с нуля и спросим себя, что на самом деле необходимо. Сокращение числа госслужащих на 75%. Да, это жестокое сокращение федеральных служащих в вашингтонской бюрократии. Нам нужно закрывать ведомства, которых не должно существовать", - сказал он.

По его мнению, подобные меры позволят обеспечить рост ВВП страны на 5%. Помимо этого, Рамасвами заявил, что Вашингтону пора прекратить "войны за рубежом, до которых голодны многие кровожадные представители обеих партий [США]".

В дебатах, трансляцию которых вел телеканал NBC, помимо Рамасвами участвовали губернатор Флориды Рон Десантис, бывшая постпред США при ООН Никки Хейли, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт.