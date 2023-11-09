Через Тайваньский пролив прошел авианосец ВМС Китая "Шаньдун"

Военные острова наблюдали за ударной группой НОАК и контролировали ее перемещения

ГОНКОНГ, 9 ноября. /ТАСС/. Авианосная ударная группа Народно-освободительной армии Китая (НОАК) во главе с авианосцем "Шаньдун" совершила проход через Тайваньский пролив. Об этом сообщило военное ведомство Тайваня на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

"Авианосная ударная группа НОАК во главе с авианосцем "Шаньдун" с полудня среды движется к западу от срединной линии Тайваньского пролива с юга на север", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, в 08:00 по местному времени (03:00 мск) четверга "авианосец "Шаньдун" проследовал через акваторию к северу от Тайваня и продолжил движение в северном направлении". Как отмечается, тайваньские военные вели наблюдение за авианосной группой и контролировали ее перемещения.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.