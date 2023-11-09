Лукашенко заявил, что Белоруссия заинтересована в активном сотрудничестве с Камбоджей

Глава государства отметил, что Камбоджа демонстрирует значительный прогресс в развитии человеческого потенциала, социальном преобразовании, модернизации всех сфер жизни

МИНСК, 9 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил короля Камбоджи Нородома Сиамони и ее народ с 70-летием независимости королевства, отметив заинтересованность республики в активизации сотрудничества с королевством в нефтепереработке, сельском хозяйстве и других сферах. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Беларусь заинтересована в придании более динамичного и практического характера взаимодействию с Камбоджей, особенно в отраслях промышленности, сельского хозяйства, электротранспорта, нефтепереработки, фармацевтики, науки и образования", - отметил Лукашенко в поздравлении. Глава государства подчеркнул, что совместными усилиями страны смогут добиться усиления сотрудничества.

Лукашенко отметил, что на протяжении последних лет Камбоджа демонстрирует значительный прогресс в развитии человеческого потенциала, социальном преобразовании, модернизации всех сфер жизни.

Ранее власти Белоруссии подчеркивали, что рассматривают Камбоджу как друга и перспективного партнера в Юго-Восточной Азии, готовы поставлять в Камбоджу калийные удобрения, сельскохозяйственную и грузовую технику, мясо-молочные продукты, изделия нефтехимической отрасли. Также белорусская сторона предлагала начать подготовку очередного заседания Белорусско-Камбоджийского комитета по торговому и экономическому сотрудничеству.