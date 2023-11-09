Президенты Туркмении и Узбекистана обсудили двустороннее сотрудничество на полях ОЭС

Стороны также затронули различные вопросы глобальной повестки дня

АШХАБАД, 9 ноября. /ТАСС/. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов обсудил со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым вопросы двустороннего сотрудничества в Ташкенте. Об этом сообщило государственное агентство TDH.

Стороны затронули темы развития взаимовыгодного туркмено-узбекского партнерства в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сфере. Особое внимание, пишет агентство, главы государств уделили расширению экономического взаимодействия на пространстве Организации экономического сотрудничества (ОЭС). Также собеседники обменялись мнениями по вопросам международной и региональной повестки дня, представляющим взаимный интерес.

Бердымухамедов прибыл в Ташкент для участия в 16-м саммите ОЭС, который стартовал в четверг.

Организация экономического сотрудничества - региональная межгосударственная экономическая структура, в которую входят Азербайджан, Афганистан, Иран, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, Турция и Узбекистан. ОЭС создана в 1985 году Ираном, Пакистаном и Турцией, штаб-квартира ее постоянно действующего секретариата находится в Тегеране.