США и Южная Корея обеспокоены военным сотрудничеством РФ и КНДР

Госсекретарь Энтони Блинкен провел консультации с Сеулом по вопросу предотвращения передачи Москве северокорейских военных технологий

СЕУЛ, 9 ноября. /ТАСС/. Власти США и Республики Корея разделяют глубокую обеспокоенность по поводу военного сотрудничества России и КНДР. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции в Сеуле по итогам переговоров с главой южнокорейского МИД Пак Чином.

"Мы разделяем глубокую обеспокоенность по поводу растущего и опасного военного сотрудничества КНДР и России, - сказал госсекретарь. - Сегодня мы обсудили с господином Пак Чином дальнейшие действия, которые наши страны совместно с партнерами могут осуществить для усиления давления на Москву, чтобы не допустить передачи военных технологий КНДР".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее назвал "слухами" утверждения Вашингтона о том, что Пхеньян предоставляет Москве военную помощь.

26 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев информацию СМИ о поставках оружия в РФ из КНДР. По его словам, "много таких сообщений, они все, как правило, беспочвенны, там нет никакой конкретики".