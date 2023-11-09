Азаров заявил, что Киев обманывает украинцев обещаниями вступления в ЕС

Страна в действительности не удовлетворяет требуемым для этого критериям, считает бывший премьер-министр Украины

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Киевский режим вводит украинцев в заблуждение обещаниями добиться вступления в Евросоюз, потому что страна в действительности не удовлетворяет требуемым для этого критериям. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров, комментируя рекомендацию Еврокомиссии (ЕК) о начале переговоров с Киевом о вступлении в ЕС.

"Рекомендации Еврокомиссии уже преподносятся как чуть ли не свершившийся факт начала переговоров, - написал он на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). - Этим доверчивых украинцев, которые не изучали критерии для вступления в Евросоюз, и вводят в заблуждение".

Азаров пояснил, что указанные критерии подразумевают наличие конкурентоспособной рыночной экономики. Бывший премьер отметил, что несоответствие этому требованию еще в 2013 году заставило его правительство отложить подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом. "А сейчас экономика Украины пребывает в состоянии разрухи, - продолжил он. - То, что сейчас есть в Киеве, когда бюджет на три четверти финансируется за счет подачек Запада, о каком платежном балансе можно говорить? Если государственный долг уже за 100%?!"

Другим критерием вступления, напомнил бывший премьер, является соблюдение прав и свобод человека, в то время как на Украине в тюрьме можно оказаться за "лайки" в интернете. "Добавим к этому гонения на церковь, в ходе которых запрещается целая конфессия, - продолжил он. - Вдобавок запрет на русский язык также демонстрирует провал Киева в стремлениях соответствовать критериями ЕС. В Копенгагенских соглашениях говорится о региональных языках, о так называемой Европейской хартии региональных языков. А русский язык запретили. Так о какой свободе и уважении идет речь?"

"Реально киевский режим ни по одному из копенгагенских критериев не подходит для вступления в ЕС. Поэтому выводы [главы Еврокомиссии Урсулы] фон дер Ляйен по ситуации в Украине расходятся с реальным положением дел", - подытожил Азаров.

Рекомендации ЕК

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 8 ноября заявила, что организация рекомендует Совету ЕС начать переговоры с Молдавией и Украиной о приеме в сообщество, а также предоставить Грузии статус кандидата на вступление. При этом рекомендация начать переговоры сопровождалась указанием, что Украина должна выполнить ряд условий.

Еврокомиссия признала выполнение Киевом лишь четырех из семи условий, необходимых для начала переговоров о вступлении. ЕК отмечала, что Украине необходимо работать над улучшением ситуации с правами языковых меньшинств, бороться с коррупцией и повышать прозрачность лоббирования.