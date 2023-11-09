В Индии заявили о планах формирования самодостаточных ВМС к 2047 году

Адмирал Хари Кумар отметил, что индийские военно-морские силы стремятся быть "передовиками экономического развития" страны

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 ноября. /ТАСС/. Военно-морские силы Индии станут полностью самодостаточными к 2047 году, когда страна будет праздновать 100-летие обретения независимости. Об этом заявил главком ВМС страны адмирал Хари Кумар, выступая с речью в Университете Карнавати на западе страны.

"Имея 65 военных кораблей и подводных лодок, строящихся на различных судостроительных верфях, ВМС Индии стремятся быть передовиками экономического развития Индии - приводит слова адмирала газета The Economic Times - И мы взяли на себя обязательство перед руководством страны стать полностью самодостаточными к 2047 году".

Ранее газета The Times of India сообщала со ссылкой на источники, что численность ВМС Индии возрастет до 175 кораблей и субмарин к 2035 году. В стадии строительства сейчас находятся более шести десятков боевых кораблей и судов обеспечения, что соответствует стремлению Индии создать мощный океанский военный флот. В России для ВМС Индии строятся два фрегата проекта 11356.

Индийские ВМС насчитывают 132 корабля и подводных лодки, а также 143 самолета и 130 вертолетов различного назначения. В ближайшие годы для ВМС будут построены восемь корветов нового поколения, девять субмарин, пять океанографических и два многоцелевых судна. Рассматривается вопрос о строительстве третьего индийского авианосца водоизмещением 65 тыс. т и шести дизель-электрических подводных лодок.

В составе индийских ВМС находятся авианосец "Викрамадитья" (бывший российский тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Горшков") и построенный на индийских верфях авианосец "Викрант", принятый на вооружение в 2022 году.