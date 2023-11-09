9 ноября, 07:29

В США надеются на способность Китая не допустить опасное поведение КНДР

По словам госсекретаря Энтони Блинкена, Пекин "поддерживает уникальные отношения" с Пхеньяном и может влиять на его политику

СЕУЛ, 9 ноября. /ТАСС/. США рассчитывают, что Китай повлияет на КНДР для недопущения безответственного и опасного поведения Пхеньяна. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции в Сеуле по итогам переговоров с главой южнокорейского МИД Пак Чином.

"Китай поддерживает уникальные отношения с КНДР, благодаря чему он обладает реальным влиянием [на Пхеньян]. В связи с этим мы ожидаем, что КНР воспользуется этим влияниям, чтобы сыграть конструктивную роль в вопросе недопущения безответственного и опасного поведения КНДР. Этот вопрос мы намерены поднять на заседании Совета Безопасности ООН в следующем году", - сказал Блинкен.

30 октября пресс-служба Госдепартамента сообщила, что спецпредставитель США по КНДР Сон Ким и спецпредставитель китайского правительства по делам Корейского полуострова Лю Сяомин обсудили действия КНДР. Согласно заявлению американского ведомства, представители США и Китая в ходе видеоконференции говорили о "все более дестабилизирующем и эскалационном поведении" Пхеньяна. 

Теги:
СШАКНДРКитайРеспублика КореяБлинкен, Энтони
© Информационное агентство ТАСС
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