9 ноября, 08:00

В Молдавии спецназ проведет учения в некоторых населенных пунктах

Генеральный комиссариат полиции призвал сохранять спокойствие

КИШИНЕВ, 9 ноября. /ТАСС/. Полицейский спецназ Молдавии проведет тактические учения в некоторых населенных пунктах. Об этом сообщает Генеральный комиссариат полиции в своем Telegram-канале.

"Бригада особого назначения Fulger проведет тактические учения в некоторых населенных пунктах. Призываем сохранять спокойствие и получать информацию только из официальных источников", - говорится в сообщении.

Ранее бронетехника и люди в масках вызывали обеспокоенность у жителей разных городов республики, где проводились учения. Оппозиция обвиняла власти в устрашении участников массовых демонстраций, которые проходят в Молдавии с прошлого года. Они требуют досрочных выборов в парламент и отставки президента Майи Санду, обвиняя руководство в неспособности справиться с экономическим кризисом. В свою очередь Санду заявляет о попытках дестабилизации ситуации в стране. 

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