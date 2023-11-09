В Молдавии спецназ проведет учения в некоторых населенных пунктах

Генеральный комиссариат полиции призвал сохранять спокойствие

КИШИНЕВ, 9 ноября. /ТАСС/. Полицейский спецназ Молдавии проведет тактические учения в некоторых населенных пунктах. Об этом сообщает Генеральный комиссариат полиции в своем Telegram-канале.

"Бригада особого назначения Fulger проведет тактические учения в некоторых населенных пунктах. Призываем сохранять спокойствие и получать информацию только из официальных источников", - говорится в сообщении.

Ранее бронетехника и люди в масках вызывали обеспокоенность у жителей разных городов республики, где проводились учения. Оппозиция обвиняла власти в устрашении участников массовых демонстраций, которые проходят в Молдавии с прошлого года. Они требуют досрочных выборов в парламент и отставки президента Майи Санду, обвиняя руководство в неспособности справиться с экономическим кризисом. В свою очередь Санду заявляет о попытках дестабилизации ситуации в стране.