Во Вьетнаме заявили, что придают большое значение развитию отношений с Россией

Министр общественной безопасности То Лам сообщил, что Ханой желает развивать дружеские отношения с Москвой

ХАНОЙ, 9 ноября. /ТАСС/. Вьетнам придает большое значение отношениям с Россией и выступает за их дальнейшее развитие. Об этом заявил министр общественной безопасности Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) То Лам на встрече с министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ Александром Куренковым.

"Вьетнам всегда придает большое значение и желает вместе с Российской Федерацией продолжать развивать традиционные дружеские отношения, делая их еще более эффективными, практичными, устойчивыми и доверительными", - подчеркнул вьетнамский министр.

Он отметил, что на основе добрых отношений между двумя странами на протяжении многих лет налажено сотрудничество между Министерством общественной безопасности Вьетнама и Министерством по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации, которое достигло хороших результатов во многих областях. Обе стороны регулярно обмениваются практическим опытом в деле предупреждения и предотвращения чрезвычайных ситуаций, принимают участие в выставках и научных конференциях, сказал То Лам.

Глава МЧС РФ 9-10 ноября посещает СРВ с рабочим визитом.