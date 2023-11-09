Politico: конференция в Париже говорит о трудностях Европы с решением конфликта в Газе

Посол еврейского государства в ЕС и НАТО Хаим Регев в интервью газете выразил надежду, что это "не превратится в своего рода антиизраильскую платформу для критики Израиля и призывов к прекращению огня"

БРЮССЕЛЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Задача французской конференции по гуманитарной ситуации в секторе Газа сводится к тому, чтобы привлечь внимание к Парижу на международной арене, и говорит о том, насколько трудно европейским странам участвовать в урегулировании конфликта. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на дипломатов.

"Проводится слишком много международных конференций, в которых участвуют одни и те же страны. Это [мероприятие в Париже] сводится к тому, чтобы привлечь внимание к Франции на международной арене. <...> Я вижу здесь интерес Франции, она на какое-то время сконцентрировалась на Газе, как раз в тот момент, когда все хотят привлечь внимание [к себе]", - сказал европейский дипломат, отметив организационные недостатки конференции. По его мнению, Франция обладает своими "амбициями величия", но ей приходится иметь дело с реальностью, которая заключается в том, что "США играют ведущую роль на Ближнем Востоке". Конференция, инициированная президентом республики Эмманюэлем Макроном, выявляет трудности, с которыми сталкиваются западные страны, пытаясь участвовать в урегулировании ближневосточного конфликта, пишет газета.

"Как и многие другие [страны], мы не понимаем, что там будет происходить. Мы только надеемся, что это не превратится в своего рода антиизраильскую платформу для критики Израиля и призывов к прекращению огня", - сказал Politico посол еврейского государства в ЕС и НАТО Хаим Регев.

Бывший французский посол в Сирии Мишель Дюкло указал газете, что приглашение Израиля на конференцию вызвало бы вопросы у арабских стран, участвующих в мероприятии. "Если бы Израиль пригласили, арабские страны были бы вынуждены высказать протест, раскритиковать [подобное решение] и отказаться от участия. Так что [отказ от приглашения еврейского государства] - это способ разрядить обстановку", - отметил он.

3 ноября Макрон объявил, что в Париже 9 ноября состоится конференция по гуманитарной ситуации в секторе Газа. Как сообщало агентство Reuters со ссылкой на дипломатов, конференция пройдет с участием глав государств, правительств и министров иностранных дел. Будут приглашены ключевые страны региона, такие как Египет, Иордания и государства Персидского залива, а также ряд западных стран. Международные организации тоже примут участие. Как заявили агентству источники, администрация Палестины была приглашена, а израильская сторона - нет. На конференции будет обсуждаться возможность создания морского коридора для поставки гуманитарной помощи в сектор Газа.