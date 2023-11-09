В Минске начала работу белорусско-иранская комиссия по военному сотрудничеству

На встрече присутствуют представители разных ведомств обеих стран

МИНСК, 9 ноября. /ТАСС/. Комиссия по военному сотрудничеству представителей Белоруссии и Ирана начала работу в Минске. Об этом сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества белорусского министерства обороны Валерий Ревенко.

"В Минске начала работу совместная белорусско-иранская межведомственная комиссия по военному сотрудничеству", - написал он в социальной сети X.

В конце июля по итогам встречи в Тегеране министра обороны Белоруссии генерал-лейтенанта Виктора Хренина с министром обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана бригадным генералом Мохаммадом Резой Аштиани были подписаны меморандум о взаимопонимании между военными ведомствами и план двустороннего военного сотрудничества на текущий год.