Катера береговой охраны Китая зашли в акваторию спорных островов Дяоюйдао

В Управлении береговой охраны сообщили, что суда находятся в указанном месте "на законных основаниях"

ПЕКИН, 9 ноября. /ТАСС/. Несколько катеров КНР зашли в акваторию спорных островов Дяоюйдао (Сенкаку) в Восточно-Китайском море. Об этом сообщило Управление береговой охраны (УБО) Китая.

Как уточняется на странице ведомства в социальной сети "Вэйбо", речь идет о кораблях "флотилии номер 1301, осуществлявших патрулирование в территориальных водах архипелага". В сообщении подчеркивается, что катера УБО КНР находятся в указанной акватории "на законных основаниях".

Спор по поводу Дяоюйдао обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио объявил об их выкупе у частных владельцев - японских граждан. После этого в Китае прошли массовые демонстрации. С тех пор китайские корабли постоянно курсируют вблизи архипелага, совершают демонстративные заходы в его прибрежную зону.