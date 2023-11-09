Правящая партия Польши намерена получить поддержку большинства депутатов Сейма

Министр Лукаш Шрейбер рассказал об "умеренных" шансах премьера Моравецкого убедить 231 члена Сейма объединиться под программой "Права и справедливости"

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Правящая в Польше партия "Право и справедливость" (PiS) будет стараться получить поддержку депутатов Сейма (нижней палаты парламента), чтобы сформировать правящее большинство. Об этом в интервью радиостанции RMF FM заявил министр в канцелярии премьер-министра Польши Лукаш Шрейбер.

"Победившая [на выборах] партия имеет право на то, чтобы попробовать объединить под своей программой 231 депутата", - сказал он. При этом Шрейбер признал, что "шансы на это умеренные".

По словам чиновника, "пан премьер (Матеуш Моравецкий - прим. ТАСС) попробует убедить депутатов Сейма, чтобы они поддержали его программу, его правительство". Шрейбер добавил, что "миссия формирования правительства для представителя победившей партии является чем-то естественным".

По итогам выборов 15 октября PiS получила 194 кресла в 460-местном Сейме, что не позволяет ей стать правящим большинством. Оппозиционные силы получили в сумме 266 депутатских мест, что теоретически позволяет им приступить к формированию собственного кабинета министров. Возможность эту, однако, получила PiS после того, как президент Анджей Дуда в понедельник выдвинул действующего премьер-министра Матеуша Моравецкого на пост будущего главы правительства. Чтобы Сейм утвердил его кандидатуру и предлагаемых Моравецким министров, PiS необходимо получить голоса по крайней мере 231 депутата.

Как сообщил в четверг в эфире телеканала Polsat пресс-секретарь правительства Петр Мюллер, PiS намерена начать переговоры с представителями оппозиционных партий 13 ноября.