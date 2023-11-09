В Милане арестовали гражданина Алжира по подозрению в терроризме

По данным агентства AGI, его экстрадируют на родину

РИМ, 9 ноября. /ТАСС/. Итальянские правоохранители задержали 37-летнего гражданина Алжира по международному ордеру на арест. Как сообщает агентство AGI, он подозревается в принадлежности к террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) с 2015 года.

По данным агентства, мужчина был замечен в миланском метро. Увидев сотрудников полиции, он начал выкрикивать "Аллах акбар" и попытался вытащить из рюкзака нож.

Задержанный будет экстрадирован в Алжир, сейчас он находится в одной из миланских тюрем.