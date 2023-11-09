В Финляндии призвали Европу готовиться к обеспечению своей безопасности без США

Министр обороны Антти Хяккянен заявил, что Россия и "некоторые другие страны" пытаются всеми способами "расшатать" западные государства

СТОКГОЛЬМ, 9 ноября. /ТАСС/. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен призвал европейские страны быть готовыми обеспечивать свою безопасность без помощи Соединенных Штатов. Это он заявил в интервью агентству Bloomberg.

"Нужно владеть большой армией резервистов, которая может справиться с подобными угрозами, поскольку главный момент европейской политики в области безопасности заключается в том, что у нас нет прямого диалога с Россией", - заявил Хяккянен. По его мнению, Россия и "некоторые другие страны" якобы пытаются всеми способами "расшатать" западные страны, направляя в Европу мигрантов, подрывая объекты энергетической инфраструктуры и используя другие способы ведения "гибридной войны". Министр призвал европейские страны брать больше ответственности за собственную безопасность, включая производство вооружений, развитие оборонной промышленности, а также готовиться к такому сценарию, когда Европе нужно будет действовать без помощи США.

Как отмечает агентство, в военное время Финляндия может мобилизовать до 280 тыс. подразделений из почти 1 млн резервистов - самое большое число во всей Европе. Bloomberg пишет, что страна владеет большими запасами артиллерийских вооружений и танков и должна в скором времени взять на вооружение 64 американских истребителя F-35A компании Lockheed Martin взамен устаревших моделей F/A-18 Hornet американского производителя McDonnell Douglas. Кроме того, передает агентство, ранее Финляндия сообщала, что получит также систему противовоздушной обороны Rafael Advanced Defense Systems. На прошлой неделе, указывает Bloomberg, Хельсинки также начали строительство четырех новых минных заградителей Pohjanmaa для усиления обороны на Балтийском море.

Финляндия официально вступила в Североатлантический альянс 4 апреля 2023 года, став 31-й страной-участницей НАТО и увеличив общую границы альянса с Россией почти на 1,3 тыс. км.