9 ноября, 09:53,
обновлено 9 ноября, 10:13

Токаев указал на отсутствие принципиальных проблем в отношениях Казахстана и России

Президент республики отметил, что провел с российским лидером переговоры по всем вопросам сотрудничества

АСТАНА, 9 ноября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в отношениях с Россией не существует принципиальных проблем.

"Мы - союзники, стратегические партнеры. Каких-либо принципиальных вопросов или проблем не существует в наших взаимоотношениях. В Казахстане и России одинаково хорошо понимают, что самостоятельный, суверенный выбор путей развития не препятствует, а, напротив, многократно увеличивает отдачу от равноправного и взаимовыгодного партнерства", - сказал Токаев в ходе переговоров в расширенном формате с российским лидером Владимиром Путиным.

Он отметил, что провел с президентом России переговоры по всем вопросам сотрудничества и было достигнуто полное взаимопонимание по вопросам предстоящей совместной работы. 

Теги:
КазахстанРоссияТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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