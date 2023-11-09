Токаев указал на отсутствие принципиальных проблем в отношениях Казахстана и России

Президент республики отметил, что провел с российским лидером переговоры по всем вопросам сотрудничества

АСТАНА, 9 ноября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в отношениях с Россией не существует принципиальных проблем.

"Мы - союзники, стратегические партнеры. Каких-либо принципиальных вопросов или проблем не существует в наших взаимоотношениях. В Казахстане и России одинаково хорошо понимают, что самостоятельный, суверенный выбор путей развития не препятствует, а, напротив, многократно увеличивает отдачу от равноправного и взаимовыгодного партнерства", - сказал Токаев в ходе переговоров в расширенном формате с российским лидером Владимиром Путиным.

Он отметил, что провел с президентом России переговоры по всем вопросам сотрудничества и было достигнуто полное взаимопонимание по вопросам предстоящей совместной работы.