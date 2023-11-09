9 ноября, 10:01
Палестино-израильский конфликт

Более 100 самолетов доставили в Египет гуманитарную помощь для Газы

По данным портала Al-Youm as-Sabia, помощь предоставлена 29 государствами и 13 региональными и международными организациями

КАИР, 9 ноября. /ТАСС/. Более 100 самолетов с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа приземлились до настоящего времени в аэропорту египетского города Эль-Ариш на севере Синайского полуострова. Об этом сообщил новостной портал Al-Youm as-Sabia.

Как сообщил представитель оперативного штаба по приему международной помощи в провинции Северный Синай, "в аэропорт Эль-Ариша прибыл 101 борт, доставивший гуманитарную помощь для населения Газы". Он уточнил, что помощь предоставлена 29 государствами и 13 региональными и международными организациями.

Некоторое время назад генеральный директор Египетского общества Красного Полумесяца Рами ан-Назер сообщил, что запасы гуманитарной помощи, которую направляют различные страны и организации в Египет для ее последующей доставки жителям сектора Газа, практически закончились. Он обратился ко всем государствам с призывом продолжить доставку в Египет по воздуху грузов для населения палестинского анклава. 

Теги:
ЕгипетПалестино-израильский конфликт
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