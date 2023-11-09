9 ноября, 10:25
Палестино-израильский конфликт

Израиль ждет от AP, Reuters, CNN и NYT разъяснений действий их фотографов 7 октября

Четыре стрингера "документировали ужасы террористов ХАМАС" после прорыва через забор на израильской границе, заявили в Тель-Авиве

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 ноября. /ТАСС/. Глава Правительственной пресс-службы Израиля Ницан Чен потребовал разъяснений от руководителей бюро AP, Reuters, CNN и The New York Times в стране в связи с публикацией неправительственной организацией Honest Reporting информации о причастности фотографов этих СМИ к событиям 7 октября, когда тысячи боевиков ХАМАС напали на Израиль из сектора Газа. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Директор GPO Ницан Чен потребовал разъяснений от руководителей бюро AP, Reuters, CNN и The New York Times относительно тревожных выводов в публикации Honest Reporting о причастности их фотографов к событиям 7 октября, которые пересекают все красные линии, профессиональные и моральные. Четыре фотографа, работающие на эти СМИ, документировали ужасы, творимые террористами ХАМАС после того, как они прорвались через забор на границе с Израилем - говорится в заявлении - Они (фотографы AP, Reuters, CNN и The New York Times - прим. ТАСС) снимали убийства мирных жителей, издевательства над телами и похищения мужчин и женщин".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября порядка 3 тыс. боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы, начал наземные операции в секторе, наносит ответные удары по целям радикалов в анклаве и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. 

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Палестино-израильский конфликтИзраиль
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