NYT: союзники США в Азии сомневаются в способности Вашингтона защитить их

Издание отмечает, что ситуация вокруг Израиля заставила США переориентировать свой политический курс в отношении стран АТР

НЬЮ-ЙОРК, 9 ноября. /ТАСС/. Союзники США в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) сомневаются в способности Вашингтона защитить их на фоне продолжающейся военной помощи Украине и Израилю. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на экспертов.

"Нас больше всего беспокоит перенаправление военных ресурсов США из Восточной Азии в Европу, на Ближний Восток", - приводит она слова экс-советника премьера Японии по национальной безопасности Акихисы Нагасимы. Издание отмечает, что вопрос поставок оружия вызывает "особую обеспокоенность" азиатских союзников США. Так, поставки как 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, так и управляемых боеприпасов и более сложных систем по двусторонним контрактам для Японии, Тайваня и Австралии могут задержаться из-за новых траншей военной помощи Украине и Израилю. "[Они] обеспокоены тем, что Соединенные Штаты лишатся эффективного и богатого потенциала для сдерживания Китая", - цитирует The New York Times слова бывшего главы оборонного ведомства Тайваня Эндрю Яна.

Газета указывает, что ситуация вокруг Израиля заставила США переориентировать свой политический курс в отношении стран АТР. Союзники воспринимают перемещение оперативных групп американских вооруженных сил, наращивание поставок вооружений, а также визиты официальных лиц на Ближний Восток как "помеху в процессе решения некоторых наиболее важных задач в АТР". Также неясным остается, сколько стран Соединенные Штаты смогут поддерживать в условиях, когда "[их силы] растянуты за рубежом, а [власти] политически разделены внутри страны", заключает издание.

Белый дом направил ранее в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября 2024 финансовом году прежде всего на оказание помощи Украине и Израилю, а также на противодействие Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с президентом-демократом хотела бы получить порядка $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса остается под вопросом. Целый ряд республиканцев как в Палате представителей, так и в Сенате Конгресса США публично высказывался в последнее время против продолжения оказания Киеву дальнейшей финансовой помощи.