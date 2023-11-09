9 ноября, 10:24
Палестино-израильский конфликт

Глава БАПОР призвал открыть все КПП на границе с Газой

Филипп Лаззарини назвал неадекватным объем гуманитарной помощи, доставляемой через контрольно-пропускной пункт "Рафах"

ПАРИЖ, 9 ноября. /ТАСС/. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ Филипп Лаззарини призвал открыть все контрольно-пропускные пункты на границе сектора Газа.

"Объем [гуманитарной] помощи, доставляемой через [контрольно-пропускной пункт] "Рафах" совершенно неадекватный", - заявил он на конференции в Париже по гуманитарной ситуации в анклаве. "Все погранпереходы должны быть открыты, в том числе [на границе] с Израилем, такие как "Керем-Шалом", - добавил он. 

Теги:
Палестино-израильский конфликт
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