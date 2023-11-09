9 ноября, 12:03
Палестино-израильский конфликт

СМИ: полиция задержала экс-депутата Кнессета за призывы к акции против войны в Газе

По информации портала Ynet, акция должна была начаться в 12:00 мск 9 ноября, на нее были приглашены около 10 высокопоставленных представителей движений израильских арабов

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 ноября. /ТАСС/. Израильская полиция задержала для допроса бывшего депутата Кнессета (парламента Израиля) от арабской партии ХАДАШ Мухаммеда Бараке за призывы к проведению акции протеста против войны в Газе в городе Назарет на севере еврейского государства. Об этом сообщает портал Ynet.

По его информации, акция должна была начаться в 12:00 мск 9 ноября, на нее были приглашены около 10 высокопоставленных представителей движений израильских арабов, но мероприятие не состоялось.

В полиции посчитали, что предложенная Бараке акция может стать "ареной для распространения подстрекательства" и создать "помехи течению жизни во время войны", указывает Ynet. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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