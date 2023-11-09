9 ноября, 11:22

Австрийская партия свободы призвала заблокировать переговоры о приеме Украины в ЕС

Вступление Киева привело бы к прямому втягиванию Евросоюза в экономическую войну, считает руководитель партии Херберт Кикль

ВЕНА, 9 ноября. /ТАСС/. Председатель оппозиционной правоконсервативной Австрийской партии свободы (АПС) Херберт Кикль призвал правительство страны наложить вето на решение о начале переговоров с Украиной о ее вступлении в Евросоюз, если оно будет принято. Текст его выступления приводит пресс-служба АПС.

"Серьезное желание принять в ЕС страну, находящуюся в состоянии войны, является актом политического безумия. Теперь, когда брюссельская элита уже втянула союз и <...> Австрию в экономическую войну, несовместимую с нашим вечным нейтралитетом и разрушающую наше процветание и нашу экономику, вступление Украины в ЕС означало бы прямое втягивание в эту войну. Поэтому федеральное правительство должно наложить вето на эти безответственные планы в интересах нашего вечного нейтралитета и безопасности нашего населения" - подчеркнул Кикль.

"Нельзя отрицать, что проводить выборы во время войны, конечно, сложно. Но они лежат в основе демократии, и поэтому государство, в котором выборы невозможны, никогда не сможет стать членом ЕС", - отметил глава АПС, комментируя слова украинского президента Владимира Зеленского о "неуместности" проведения выборов главы государства в республике в ближайшее время.

Согласно данным социологического опроса, опубликованного Австрийским агентством печати 30 октября, АПС является самой популярной политической силой страны (29,6%). Правящие Австрийская народная партия (20,9%) и "Зеленые" (9,4%) суммарно пользуются поддержкой 30,3% населения.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в среду, что ее ведомство рекомендовало Совету ЕС начать переговоры с Украиной о приеме в сообщество. По ее словам, при идеальном развитии событий переговоры о приеме Украины могут начаться в конце марта 2024 года, но сроки их завершения предсказать невозможно, это "процесс, основанный на заслугах". 

Теги:
Австрия
© Информационное агентство ТАСС
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