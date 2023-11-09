9 ноября, 11:55

Посольство Китая в Японии обвинило G7 в затягивании конфликта на Украине

В диппредставительстве призвали "прекратить сеять раздор и содействовать усилению конфронтации"

ПЕКИН, 9 ноября. /ТАСС/. Страны Группы семи (G7) должны прекратить затягивать украинский конфликт и подрывать мир на планете. С таким заявлением выступило посольство КНР в Японии.

"Всему миру известно, что вводимые под малейшим предлогом санкции и затягивание российско-украинского конфликта - дело рук узкого круга стран, которые создали G7", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте китайской дипломатической миссии в связи с распространением заявления главами внешнеполитических ведомств стран "семерки" в Токио.

Посольство Китая призывает G7 "прекратить сеять раздор и содействовать усилению конфронтации". "Не надо следовать все дальше по пути, который ведет к подрыву мира и стабильности на планете", - подчеркивается в его комментарии.

По итогам состоявшейся в Токио встречи G7 главы дипведомств Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии, а также верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности опубликовали заявление, в котором говорится, что Китай должен "не помогать России" в проведении специальной военной операции, а также оказывать давление на Москву с целью прекращения боевых действий и "поддерживать справедливый и прочный мир на Украине". 

Теги:
ЯпонияУкраинаКитай
© Информационное агентство ТАСС
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