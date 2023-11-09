9 ноября, 12:05

В Южном Одесской области депутаты отказались от переименования города

Горсовет обратился в Национальную комиссию по стандарту госязыка с просьбой исключить город из перечня на переименование

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Депутаты городского совета Южного Одесской области не утвердили решение о переименовании города в Пивденне ("Южное" в переводе с украинского языка). Как сообщило издание "Страна", соответствующий проект не набрал достаточного количества голосов.

По данным издания, вместо этого горсовет обратился в Национальную комиссию по стандарту госязыка с просьбой исключить город из перечня на переименование.

Ранее мэр Южного Владимир Новацкий сообщил о проведении электронного голосования, в ходе которого вариант "Пивденне" поддержали 80% его участников. При этом одесское издание "Думская" информировало, что в мероприятии участвовали свыше 2 тыс. человек. В то же время в Южном проживает около 30 тыс. человек.

Город Южный Одесской области начал строиться на правом берегу Сычавского пруда в декабре 1976 года по распоряжению Совета министров СССР. В период строительства ему было дано рабочее название Новая Сычавка. Нынешнее наименование он получил в 1978 году, когда был образован Южненский поселковый совет. Статус города ему присвоен в 1993 году.

Переименование географических объектов и борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и примерно 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины заявило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией. 

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Украина
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