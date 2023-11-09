Глава Пентагона прибыл в Индию

10 ноября планируется встреча руководителей МИД и Минобороны обеих стран в формате "два плюс два"

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 ноября. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Нью-Дели с двухдневным визитом для участия в пятом министерском диалоге Индия - США в формате 2+2 (главы внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран). Как сообщает информационное агентство АНИ, его встретил индийский коллега Раджнатх Сингх.

"Мой девятый визит в Индо-Тихоокеанский регион проходит в то время, когда США вместе с нашими союзниками и партнерами продолжают добиваться исторического прогресса на пути к общему видению свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", - написал глава Пентагона в соцсети X.

Министры иностранных дел и обороны Индии Субраманьям Джайшанкар и Раджнатх Сингх в пятницу проведут встречу в формате "два плюс два" с главой Пентагона Ллойдом Остином и госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщил МИД Индии.

Это будет пятая встреча в таком формате. "Формат "два плюс два" позволяет на высоком уровне оценить прогресс, достигнутый во всеохватывающем сотрудничестве в сфере обороны и безопасности, в кооперации по созданию технологических производственных цепочек, а также в межобщественных связях", - говорится в пресс-релизе ведомства.