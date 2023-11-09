Суд не стал арестовывать офицера, подарившего гранаты погибшему помощнику главкома ВСУ

Мера пресечения Андрею Тимченко не избрана, но он обязан прибывать к следователю по первому требованию, сообщили в суде

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Печерский суд Киева отклонил ходатайство следствия об аресте офицера Андрея Тимченко, который подарил гранаты помощнику главнокомандующего украинской армией Геннадию Частякову, погибшему при взрыве одной из них. Об этом сообщило агентство Укринформ.

Таким образом, мера пресечения офицеру из аппарата главкома ВСУ полковнику Тимченко не избрана, но он обязан прибывать к следователю по первому требованию, сообщили в суде.

Ранее Госбюро расследований (ГБР) Украины предъявило Тимченко обвинение в незаконном обороте оружия. По данным следствия, офицер приобрел гранаты, которые затем вручил Частякову, без необходимого для этих случаев разрешения. Шесть из них он положил в подарочную упаковку, а еще две оставил храниться в своем кабинете. ГБР квалифицировало это как "сбыт взрывных устройств".

По данным следствия, 6 ноября Частяков отпраздновал день рождения и вернулся домой с подарками от коллег. Среди подарков был ящик, в котором находились гранаты. Одну из них взял в руки сын офицера. Забирая у ребенка боеприпас, он выдернул кольцо, спровоцировав взрыв. Частяков погиб на месте. Накануне в ГБР заявили, что считают основной версией несчастный случай в результате неосторожного обращения со взрывным устройством. Однако, как сообщили в ведомстве, следователи также рассматривают версии убийства на почве неприязненных отношений с сослуживцами, попытки покушения на другого офицера из аппарата главкома ВСУ и традиционный "российский след".