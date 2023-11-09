9 ноября, 14:09

Индия примет необходимые меры после угроз в отношении рейсов Air India в Канаду

Авиакомпания выполняет несколько прямых рейсов в неделю из Нью-Дели в канадские города Ванкувер и Торонто

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 ноября. /ТАСС/. Индия примет необходимые меры безопасности в связи с угрозами, поступившими в отношении летающих в Канаду самолетов индийской авиакомпании Air India. Об этом сообщил официальный представитель МИД южноазиатской республики Ариндам Багчи.

"Мы решительно осуждаем подобные террористические угрозы. Мы сотрудничаем с иностранными правительствами в вопросах деятельности радикальных и террористических элементов, которые подстрекают к насилию и запугиванию", - сказал он, подчеркнув, что "необходимые меры безопасности против этого" обязательно будут приняты.

Air India выполняет несколько прямых рейсов в неделю из Нью-Дели в канадские города Ванкувер и Торонто. На прошлой неделе основатель запрещенной в Индии организации "Сикхи за справедливость" Гурпатвант Сингх Паннун опубликовал видео, в котором предупредил сикхов, проживающих в индийском штате Пенджаб, "не летать рейсами Air India после 19 ноября, потому что их жизни могут оказаться в опасности".

Ранее ряд индийских СМИ сообщали, что в связи с этим видеообращением 19 ноября международный аэропорт имени Индиры Ганди в Нью-Дели будет закрыт, а авиакомпания Air India не станет осуществлять рейсы.

Отношения между Канадой и Индией обострились после того, как Оттава 18 сентября решила выслать одного из старших дипломатов Индии в связи с предположениями о причастности спецслужб этой страны к убийству одного из лидеров сикхской общины Канады. Посольство Индии в Оттаве приостановило выдачу виз. Затем власти Канады сообщили о возвращении из Индии 41 дипломата и членов их семей. Нью-Дели заявил, что канадские дипломаты вмешивались во внутренние дела республики.

В индийском МИД считают, что канадские политические деятели открыто симпатизируют экстремистам из числа представителей сикхской общины, которые выступают за создание на территории индийского штата Пенджаб независимого государства Халистан.

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