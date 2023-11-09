9 ноября, 17:17

Парламент Болгарии рассмотрит предложение о вотуме недоверия кабмину 15 ноября

Голосование по вотуму недоверия пройдет 16 ноября

СОФИЯ, 9 ноября. /ТАСС/. Председатель Народного собрания Болгарии Росен Желязков назначил на 15 ноября заседание парламента для рассмотрения предложения о вотуме недоверия правительству страны, внесенного оппозиционными партиями в связи с провалом в области национальной безопасности и обороны. Как сообщает пресс-служба парламента, голосование по вотуму недоверия пройдет 16 ноября.

Официальное предложение о вотуме недоверия правительству внесла в среду на рассмотрение парламента коалиция "Болгарская социалистическая партия за Болгарию", партии "Возрождение" и "Есть такой народ".

В соответствии с действующим законодательством предложение о вотуме недоверия правительству должно быть рассмотрено в парламенте не ранее чем через три дня и не позднее чем через семь после его внесения в канцелярию парламента. Для того, чтобы вотум недоверия был успешным, необходимы голоса более половины депутатов, то есть не менее 121 из 240 членов парламента. Оппозиционные партии имеют 71 голос и реальных шансов отправить правительство Николая Денкова, сформированное при поддержке политических объединений "Продолжаем перемены", "Демократическая Болгария", коалиции партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и Союза демократических сил, а также партии "Движение за права и свободы", на данный момент не имеют. Эксперты прогнозируют в парламенте жаркие дебаты. 

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