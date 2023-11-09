Дебаты по кандидатуре лидера соцпартии на пост премьера Испании пройдут 15-16 ноября

У действующего главы кабмина Педро Санчеса есть шанс сохранить свою должность

МАДРИД, 9 ноября. /ТАСС/. Дебаты и голосование в Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента) по кандидатуре лидера Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчеса на пост премьер-министра состоятся 15 и 16 ноября. Об этом сообщила газета El Mundo.

Велика вероятность, что Санчес, занявший пост главы правительства в 2018 году, сможет добиться поддержки парламента, чтобы сохранить должность.

Ранее стало известно, что ИСРП договорилась с партиями, выступающими за независимость Каталонии, о голосах в пользу своего кандидата. Для того, чтобы быть избранным в ходе первого голосования в парламенте, Санчесу нужна поддержка как минимум 176 депутатов в 350-местном Конгрессе.

24 октября было объявлено о соглашении между ИСРП и левым движением "Сумар" по формированию коалиционного правительства страны. По итогам прошедших в июле всеобщих выборов в Испании соцпартия получила 121 кресло в парламенте. "Сумар" достался 31 мандат. Двум политическим силам в сумме не хватает голосов, чтобы беспрепятственно одобрить кандидатуру Санчеса на пост главы кабмина. В этой связи для ИСРП важно получить поддержку других прошедших в парламент партий.