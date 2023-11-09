Эксперты согласовали проект программы дерадикализации СНГ на 2025-2027 годы

Документ подразумевает комплексное взаимодействие государств - участников Содружества, проведение различных спецопераций и реинтеграцию лиц, возвращающихся из зон боевых конфликтов

МИНСК, 9 ноября. /ТАСС/. Экспертная группа из представителей стран Содружества Независимых Государств согласовала проект программы сотрудничества стран СНГ в области дерадикализации на 2025-2027 годы. Об этом сообщила пресс-служба Исполнительного комитета Содружества.

"Заседание экспертной группы по согласованию проекта Программы сотрудничества государств - участников СНГ в области дерадикализации на 2025-2027 годы состоялось 9 ноября в Минске, - говорится в сообщении. - В ходе встречи эксперты доработали и согласовали документ с учетом поступивших к нему замечаний и предложений. Было решено внести его в установленном порядке на рассмотрение Совета глав государств СНГ".

В заседании приняли участие представители Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Антитеррористического центра государств - участников СНГ, секретариата Совета Межпарламентской ассамблеи и Исполкома Содружества.

Проект программы, о необходимости создания которой президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил в декабре 2020 года на саммите глав государств СНГ, был представлен узбекской стороной в мае 2021 года. Основная цель документа - укрепление и развитие сотрудничества государств - участников СНГ в области дерадикализации, в том числе реинтеграция в мирную жизнь лиц, возвращающихся из зон вооруженных конфликтов. Принятие программы позволит усовершенствовать и сблизить национальные законодательства, поспособствует развитию международной правовой базы, консолидирует усилия государств - участников и органов Содружества в области дерадикализации. Программа предполагает проведение комплексных совместных межведомственных профилактических, оперативно-разыскных мероприятий и специальных операций, информационное и научное обеспечение сотрудничества, взаимодействие в подготовке кадров, повышении квалификации специалистов.