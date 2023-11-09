9 ноября, 15:23

В Грузии надеются получить статус кандидата на вступление в ЕС в декабре

ЕК позитивно оценила проведенные в Грузии реформы, но заявила, что стране еще предстоит проделать определенную работу

ТБИЛИСИ, 9 ноября. /ТАСС/. Грузия рассчитывает официально получить статус кандидата в члены ЕС в декабре. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже.

"Глава правительства отметил, что <...> Грузия в декабре ожидает статуса кандидата, что станет определяющим для будущего нашей страны. Ираклий Гарибашвили поблагодарил Эмманюэля Макрона за поддержку на этом пути, подчеркнул важность политической и практической поддержки Франции как ведущей страны Евросоюза и выразил надежду, что она еще больше усилится и поможет Грузии успешно перейти на следующий этап", - сообщили в пресс-службе правительства.

Гарибашвили и Макрон обсудили двустороннюю повестку дня, выступили за углубление сотрудничества в разных сферах, добавили в пресс-службе.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен 8 ноября рекомендовала Совету ЕС предоставить Грузии статус кандидата в члены сообщества. ЕК позитивно оценила проведенные в Грузии реформы, но заявила, что стране еще предстоит проделать определенную работу. 

Теги:
ГрузияМакрон, Эмманюэль
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