9 ноября, 15:27

Социалисты оспорили в суде победу кандидата правящего блока Терзиева на выборах мэра Софии

Васил Терзиев во втором туре выборов 5 ноября набрал 48,2% голосов избирателей, за него проголосовали 175 044 из более 1 млн жителей Софии

СОФИЯ, 9 ноября. /ТАСС/. Штаб оппозиционного кандидата Вани Григоровой внес в административный суд Софии жалобу на решение избирательной комиссии, которая объявила, что на выборах мэра болгарской столицы победил представитель правящего блока Васил Терзиев. Об этом сообщило Болгарское национальное телевидение.

"Жалоба внесена в суд, в нее включено требование о предварительном исполнении решения. Официальная церемония вступления избранного мэра в должность, назначенная на 13 ноября, должна быть отменена до окончательного решения суда", - заявили в штабе Григоровой, которая по итогам второго тура выборов уступила победителю менее 5 тыс. голосов избирателей.

Терзиев во втором туре выборов 5 ноября набрал 48,2% голосов избирателей, за него проголосовали 175 044 из более 1 млн жителей Софии, его соперница Григорова, которую поддерживали оппозиционная Болгарская социалистическая партия и другие левые партии, получила 46,89% голосов (170 258 голосов). 4,91% избирателей (17 834) голосовали против всех кандидатов. В голосовании в Софии приняли участие 34,64% избирателей. 

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